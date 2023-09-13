Диктатори Північної Кореї та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрічаються 13 вересня на космодромі Східний в Амурській області. Останній вже прибув на місце, прокремлівські ЗМІ публікують фото та відео.

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Раніше про зустріч диктаторів на космодромі писали журналісти японського агентства Kyodo News з посиланням на неназваного російського чиновника.

На відео, опублікованих каналом "Вы слушали маяк", видно прапори Росії та КНДР.

За інформацією американських ЗМІ, Путін та Кім мали зустрітися у російському Владивостоці, аби обговорити постачання Росії північнокорейських боєприпасів в обмін на передові технології для супутників та атомний підводних човнів.

Від космодрому Східний до Владивостока водночас більше ніж 1500 кілометрів.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Кіму покажуть процес складання ракети "Ангара", вони з Путіним оглянуть споруджуваний стартовий комплекс для "Ангари" і стартовий комплекс для ракети-носія "Союз-2", а потім проведуть переговори.

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