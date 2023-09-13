Диктатори Північної Кореї та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрічаються 13 вересня на космодромі Східний в Амурській області. Останній вже прибув на місце, прокремлівські ЗМІ публікують фото та відео.
Раніше про зустріч диктаторів на космодромі писали журналісти японського агентства Kyodo News з посиланням на неназваного російського чиновника.
На відео, опублікованих каналом "Вы слушали маяк", видно прапори Росії та КНДР.
За інформацією американських ЗМІ, Путін та Кім мали зустрітися у російському Владивостоці, аби обговорити постачання Росії північнокорейських боєприпасів в обмін на передові технології для супутників та атомний підводних човнів.
Від космодрому Східний до Владивостока водночас більше ніж 1500 кілометрів.
Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Кіму покажуть процес складання ракети "Ангара", вони з Путіним оглянуть споруджуваний стартовий комплекс для "Ангари" і стартовий комплекс для ракети-носія "Союз-2", а потім проведуть переговори.
- Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
- 2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
- Раніше в липні 2023-го глава військового відомства РФ Шойгу побував у КНДР, де зустрівся з колегою, а також з диктатором Кім Чен Ином. Ймовірно, їздив по снаряди.
- Північнокорейська пропаганда заявила після цього, що Шойгу нібито сказав, що армія КНДР "стала найсильнішою у світі".
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