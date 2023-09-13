Лавров: Концепція змінилася, РФ більше не підтримує санкції проти Північної Кореї

Росія більше не підтримує режиму санкцій проти Північної Кореї, за введення якого вона з 2006 року голосувала в Раді Безпеки ООН. Про це заявив глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров.

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Лавров заявив російським пропагандистам, що Росія більше не підтримуватиме санкційний режим проти Північної Кореї, оскільки "геополітичний клімат повністю змінився з того часу, як ООН запровадила санкції".

Лавров також звинуватив Захід у тому, що той обіцяв Північній Кореї гуманітарну допомогу, але нібито це була "явна брехня".

Рада Безпеки ООН ввела санкції щодо Північної Кореї у 2006 році у зв'язку з першими випробуваннями в країні ядерної зброї та її ракетними програмами. Росія голосувала за введення цих санкцій, а також за їхнє посилення аж до 2016 року.

Як стверджує Голос Америки, "країни Заходу неодноразово підозрювали, що Росія та Китай можуть порушувати санкційний режим, за який самі ж голосували".

13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час візиту до Росії заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна та уряду Росії".

КНДР відкрито підтримала Росію у її війні проти України.

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