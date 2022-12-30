Лавров заявил, что РФ не примет мирный план Украины. ISW: Кремль не признает Зеленского
Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о непринятии Москвой мирного плана Украины говорит о том, что Кремль не признает президента Владимира Зеленского как законного лидера. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что Лавров подтвердил нежелание России идти на реальные переговоры и признавать Украину как независимого субъекта — в интервью российским пропагандистам он заявил, что не будет говорить с Украиной на условиях вывода оккупационных войск, выплаты репараций и международного трибунала.
Также "дипломат" сказал, что "не может определить, остался ли в Киеве адекватный, независимый политик, с которым Россия может вести переговоры".
ISW пишет, что таким образом Лавров подтверждает позицию Кремля о том, что Зеленский не является законным политическим лидером или приемлемым партнером по переговорам, и подтвердил приверженность России ее максималистской цели — установление марионеточного правительства в Киеве.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что когда-то его российский "коллега" Лавров был высококвалифицированным дипломатом, но сейчас это "старый и уставший человек".
- Лавров дал понять, что Москва все еще хочет уничтожить украинскую государственность, сообщил спикер МИД Германии Кристоф Бургер.
- Politico назвало Лаврова "темным дипломатом года". Он не допустил полной изоляции шантажом.
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