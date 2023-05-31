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Легион "Свобода России" вербует тысячи людей для атаки на Москву – The Times

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 10:03
Легион
Легион "Свобода России" (Скриншот с видео)

Легион "Свобода России", который воюет против путинского режима на стороне Украины, набирает в свои подразделения "тысячи людей для атаки на Москву". Об этом пишет The Times со ссылкой на спикера формирования с позывным "Цезарь".

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По словам бойца, есть якобы "тысячи претендентов" из РФ, которые ждут, чтобы вступить в их ряды.

"Цезарь" отметил, что они продолжат устраивать рейды через российскую границу, пока не будет иметь достаточно больших сил, чтобы "атаковать Москву".

"У нас есть серьезные возможности. Есть минометы, бронемашины, ПЗРК, переносные противотанковые комплексы и очень эффективные разведывательные беспилотники", – отметил спикер.

Он сказал, что в настоящее время в Легионе "Свобода России" насчитывается до 1000 бойцов.

"Мы не преступники и не частная военная компания. Все мы являемся гражданами РФ", – подчеркнул "Цезарь".

Спикер формирования добавил, что их основная цель – это защита Украины, освобождение ее территорий и свержение путинского режима.

  • Утром 22 мая 2023 года Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область.
  • В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
  • В легионе "Свобода России" утверждали, что во время операции были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

Смотрите также: Легион "Свобода России" показал первую видеосводку операции в Белгородской области

Олег Васькив
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