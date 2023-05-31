Легіон "Свобода Росії" вербує тисячі людей для атаки на Москву – The Times

Легіон "Свобода Росії", який воює проти путінського режиму на боці України, набирає до своїх підрозділів "тисячі людей для атаки на Москву". Про це пише The Times із посиланням на спікера формування з позивним "Цезар".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами бійця, є нібито "тисячі претендентів" з РФ, які чекають, щоб вступити до їхніх лав.

"Цезар" зазначив, що вони продовжать влаштовувати рейди через російський кордон, доки не матиме достатньо великих сил, щоб "атакувати Москву".

"У нас є серйозні можливості. Маємо міномети, бронемашини, ПЗРК, переносні протитанкові комплекси й дуже ефективні розвідувальні безпілотники", – зазначив спікер

Він зазначив, що наразі у Легіоні "Свобода Росії" налічується до 1000 бійців.

"Ми не злочинці та не приватна військова компанія. Усі ми є громадянами РФ", – підкреслив "Цезар".

Спікер формування додав, що їхня основна мета – це захист України, звільнення її територій та повалення путінського режиму.

Вранці 22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області.

У ГУР в коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. У легіоні "Свобода Росії" стверджували, що під час операції були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

Дивіться також: Легіон "Свобода Росії" показав перше відеозведення операції у Бєлгородській області

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.