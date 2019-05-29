Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 12:50

Лещенко и Луценко обменялись "шпильками" из-за Саакашвили

Лещенко и Луценко обменялись "шпильками" из-за Саакашвили - Фото
Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лещенко написал, что возвращение Саакашвили является черной меткой для генпрокурора, а тот напомнил, как Лещенко добивался мандата БПП в 2014 году

Депутат Сергей Лещенко и генпрокурор Юрий Луценко обменялись колкостями из-за возвращения в Украину бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Лещенко заявил в Facebook, что возвращение политика выглядит как пощечина Луценко.

"Даже не так - это выглядит, как если бы разъяренного льва выпустили на растерзание гиены. Поверьте мне - я это как скунс говорю", - пошутил он.

Лещенко отметил, что приезд Саакашвили является черной меткой для генпрокурора.

"Луценко решил притвориться шлангом и прикипел к должности генпрокурора. Не понял ни с первого (21 апреля), ни со второго раза (20 мая) призыва Зеленского написать заявление по собственному желанию", - заявил Лещенко.

Генпрокурор в долгу не остался и в комментариях к посту Лещенко в комментариях к посту Лещенко написал: "Лучше расскажи, как выпрашивал у меня мандат в БПП в 2014, Сережа".

22 мая Лещенко, а также Мустафа Найем, Светлана Залищук и Аркадий Корнацкий вышли из фракции БПП.

Отправить:
Распечатать:
Теги: БПП, юрий луценко, михаил саакашвили, сергей лещенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 