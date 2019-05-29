Лещенко и Луценко обменялись "шпильками" из-за Саакашвили

Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат Сергей Лещенко и генпрокурор Юрий Луценко обменялись колкостями из-за возвращения в Украину бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Лещенко заявил в Facebook, что возвращение политика выглядит как пощечина Луценко.

"Даже не так - это выглядит, как если бы разъяренного льва выпустили на растерзание гиены. Поверьте мне - я это как скунс говорю", - пошутил он.

Лещенко отметил, что приезд Саакашвили является черной меткой для генпрокурора.

"Луценко решил притвориться шлангом и прикипел к должности генпрокурора. Не понял ни с первого (21 апреля), ни со второго раза (20 мая) призыва Зеленского написать заявление по собственному желанию", - заявил Лещенко.

Генпрокурор в долгу не остался и в комментариях к посту Лещенко в комментариях к посту Лещенко написал: "Лучше расскажи, как выпрашивал у меня мандат в БПП в 2014, Сережа".

22 мая Лещенко, а также Мустафа Найем, Светлана Залищук и Аркадий Корнацкий вышли из фракции БПП.