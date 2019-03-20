Лещенко зовут в Одессу на суд по Труханову

Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал письмо народному депутату Сергею Лещенко: просит его прибыть на суд по уголовному производству против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом глава САП заявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

"Я прошу Лещенко явиться в Малиновский районный суд Одессы в период с 27 по 29 марта", - сказал он.

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Холодницкий пояснил, что Лещенко заявлен как свидетель обвинения и его присутствие необходимо, чтобы не затягивать рассмотрение дела в суде.

"Это производство по "Краяну". Лещенко был допрошен как свидетель во время досудебного расследования. По УПК он должен быть допрошен в суде... Напоминаю, на следующей неделе начинается трехнедельный квест - беспрерывное рассмотрение этого дела", - пояснил Холодницкий журналисту LIGA.net.

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В октябре 2018 года Труханову и еще семерым вручили обвинение по "делу о заводе Краяне". Следствие убеждено, что он в 2016-м вместе с другими завладел 185 млн грн средств из бюджета города.

11 марта 2019 года САП объявила Труханову подозрение в декларировании недостоверной информации.

Ранее, 6 марта, в НАБУ сообщили, что вынуждены закрывать десятки уголовных дел о незаконном обогащении, среди которых - и дело против Труханов.