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Летом украинцы почти смогли убедить трех летчиков РФ дезертировать на самолетах – Yahoo

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 17:26
Летом украинцы почти смогли убедить трех летчиков РФ дезертировать на самолетах – Yahoo - Фото
Ту-22М (Фото: Flickr/Llirik Bezkutny)

Украина почти смогла убедить трех российских летчиков дезертировать на своих самолетах. Об этом рассказывает статья Yahoo News.

Yahoo News встретился с украинским волонтером, который задумал и инициировал эту сложную схему захвата российских военных самолетов.

Летом 2022 года группа украинских добровольцев, тесно сотрудничая со спецслужбами своей страны, была близка к тому, чтобы убедить трех российских летчиков, которые бомбили Украину, дезертировать на своих боевых самолетах в обмен на 1 миллион долларов каждому.

Дезертирство обсуждали с российскими летчиками Игорем Тверитиным, 48 лет, Романом Носенко, 36 лет, и Андреем Масловым, 33 года.

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Как отмечается, поначалу российские летчики все думали, что это афера. Но они все равно согласились, особенно после того, как были произведены первоначальные платежи.

В каждом случае план был рискованным, но простым: летчик направлял свой самолет в воздушное пространство Украины, где его встречали украинские перехватчики и доставляли на определенную взлетно-посадочную полосу.

Один россиянин предложил накачать своего штурмана перед полетом. Другой – сообщить о несуществующих технических неисправностях, чтобы обмануть второго пилота и центральное командование.

Украина обещала не только предоставить всем перебежчикам полную амнистию и выплатить деньги, но и снабдить их и членов их семей новыми паспортами, чтобы жить где-нибудь в Европе.

В итоге ни один из пилотов не дезертировал – есть доказательства того, что большинство из них, если не все, были обнаружены ФСБ, которая вмешалась в переговоры на позднем этапе.

Украина все равно считает операцию успешной – удалось собрать ценную техническую информацию о ВВС России и скомпрометировать трех офицеров.

Все три пилота предоставили российские военные секреты, включая фото кабин и приборных панелей в самолетах Су-34, Су-24 и Ту-22М3, а также сведения об их авиабазах.

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Задумал и инициировал эту операцию волонтер, которого в статье условно называют "Богдан" – гражданский "айтишник". Позднее к делу подключились Служба безопасности и Силы специальных операций.

Всех трех пилотов Богдан нашел с помощью открытых методов: смог получить базу данных пилотов, воевавших в Сирии; использовал платные сервисы для идентификации выбранных кандидатов.

В статье подробно рассказывается, как шла работа с каждым российским летчиком – способы проверки искренности, условия, план доставки самолета в Украину и появление вмешательства российских спецслужб.

Достоверно неизвестно, что случилось с Тверитиным, Масловым и Носенко.

По информации Богдана, Тверитин с тех пор не летает бомбить Украину. Насчет Маслова и Носенко такой уверенности нет.

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Наталія Медведєва
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