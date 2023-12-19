Левый берег Днепра. Россияне штурмуют плацдарм в Крынках, ВСУ уничтожают врага — видео
На левом берегу Днепра в Херсонской области россияне продолжают штурмовать плацдарм Сил обороны. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что на южном направлении враг продолжает укреплять и оборудовать свои позиции, а также подтягивает резервы.
Также армия РФ ведет наблюдение, не прекращает артиллерийские удары, применяет ударные и разведывательные беспилотники.
Украинские соединения удерживают позиции на левом берегу Днепра, уничтожают противника, который иногда штурмует плацдарм, но не имеет успеха.
Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео уничтожения захватчиков с коптеров в Херсонской области.
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.
- Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.
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