Левый берег Днепра. Россияне штурмуют плацдарм в Крынках, ВСУ уничтожают врага — видео

Оккупанты стягивают резервы на левый берег Днепра в Херсонской области и укрепляют свои позиции

Украинский морпех (Фото: Морская пехота ВСУ)

На левом берегу Днепра в Херсонской области россияне продолжают штурмовать плацдарм Сил обороны. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что на южном направлении враг продолжает укреплять и оборудовать свои позиции, а также подтягивает резервы.

Также армия РФ ведет наблюдение, не прекращает артиллерийские удары, применяет ударные и разведывательные беспилотники.

Украинские соединения удерживают позиции на левом берегу Днепра, уничтожают противника, который иногда штурмует плацдарм, но не имеет успеха.

Фронт в Херсонской области (Карта: Military Land)

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео уничтожения захватчиков с коптеров в Херсонской области.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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