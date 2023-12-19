Лівий берег Дніпра. Росіяни штурмують плацдарм у Кринках, ЗСУ знищують ворога — відео

Окупанти стягують резерви на лівий берег Дніпра в Херсонській області та укріплюють свої позиції

Український морпіх (Фото: Морська піхота ЗСУ)

На лівому березі Дніпра на Херсонщині росіяни продовжують штурмувати плацдарм Сил оборони. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

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Військові заявляють, що на південному напрямку ворог продовжує укріплювати та обладнувати свої позиції, а також підтягує резерви.

Також армія РФ веде спостереження, не припиняє артилерійські удари, застосовує ударні та розвідувальні безпілотники.

Українські з'єднання утримують позиції на лівому березі Дніпра, знищують противника, який іноді штурмує плацдарм, але не має успіху.

Фронт у Херсонській області (Мапа: Military Land)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео знищення загарбників із коптерів у Херсонській області.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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