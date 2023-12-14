Левый берег Днепра. В России призвали к отставке командующего ВДВ Теплинского — союзники
Российские десантники понесли "исключительные потери" на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
Разведчики заявляют, что в начале декабря 2023 года вновь сформированная 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск РФ, скорее всего, понесла "исключительно большие" потери и не смогла достичь поставленных целей во время своего боевого дебюта в Херсонской области.
Отмечается, что это случилось после присоединения дивизии к группировке войск "Днепр", которая пыталась "срезать" украинский плацдарм в районе поселка Крынки на левом берегу.
Британцы пишут, что 104 дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а ее бойцы были неопытными.
В сводке сказано, что после потерь в соединении российские военные пропагандисты призвали командующего группировкой "Днепр" Михаила Теплинского подать в отставку.
"Это удар по репутации Теплинского как одного из наиболее способных российских полевых командиров этой войны: в своей обычной роли он также является командующим ВДВ", — говорится в сообщении.
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