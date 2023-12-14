Левый берег Днепра. В России призвали к отставке командующего ВДВ Теплинского — союзники

Российские военные пропагандисты призывают к отставке командующего ВДВ и группировкой "Днепр" Теплинского за потери на левом берегу Днепра

Михаил Теплинский (Фото: ресурс оккупантов)

Российские десантники понесли "исключительные потери" на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в начале декабря 2023 года вновь сформированная 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск РФ, скорее всего, понесла "исключительно большие" потери и не смогла достичь поставленных целей во время своего боевого дебюта в Херсонской области.

Отмечается, что это случилось после присоединения дивизии к группировке войск "Днепр", которая пыталась "срезать" украинский плацдарм в районе поселка Крынки на левом берегу.

Фронт в Херсонской области (Карта: Military Land)

Британцы пишут, что 104 дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а ее бойцы были неопытными.

В сводке сказано, что после потерь в соединении российские военные пропагандисты призвали командующего группировкой "Днепр" Михаила Теплинского подать в отставку.

"Это удар по репутации Теплинского как одного из наиболее способных российских полевых командиров этой войны: в своей обычной роли он также является командующим ВДВ", — говорится в сообщении.

СПРАВКА Теплинский был назначен командующим группировкой "Днепр" в конце октября 2023 года. Начальник украинской военной разведки Теплинский был назначен командующим группировкой "Днепр" в конце октября 2023 года. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов называл его "умным генералом". "Это враги, но они профессиональные люди. Их устранение не идет в плюс России", — заявил разведчик.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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