Лівий берег Дніпра. У Росії закликали до відставки командувача ВДВ Теплинського — союзники

Російські військові пропагандисти закликають до відставки командувача ВДВ та угруповання "Дніпро" Теплинського за втрати на лівому березі Дніпра

Михайло Теплинський (Фото: ресурс окупантів)

Російські десантники зазнали "виключних втрат" на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

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Розвідники заявляють, що на початку грудня 2023 року новостворена 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ РФ, швидше за все, зазнала "винятково великих" втрат і не змогла досягти поставленої цілі під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Зазначається, що це сталося після приєднання дивізії до угруповання військ "Дніпро", яке намагалося "зрізати" український плацдарм у районі селища Кринки на лівому березі.

Фронт у Херсонській області (Мапа: Military Land)

Британці пишуть, що дивізія погано підтримувалась авіацією та артилерією, а її бійці були недосвідченими.

У зведенні йдеться, що після втрат у з'єднанні російські військові пропагандисти закликали командувача угрупування "Дніпро" Михайла Теплинського подати у відставку.

"Це удар по репутації Теплинського як одного з найбільш здібних російських польових командирів цієї війни: у своїй звичайній ролі він також є командувачем ВДВ", — йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА Теплинського було призначено командувачем угруповання "Дніпро" наприкінці жовтня 2023 року. Начальник української військової розвідки Кирило Буданов називав його "розумним генералом". "Це вороги, але вони професійні люди. Їх усунення не йде в плюс Росії", – заявив розвідник. Теплинського було призначено командувачем угруповання "Дніпро" наприкінці жовтня 2023 року. Начальник української військової розвідки Кирило Буданов називав його "розумним генералом". "Це вороги, але вони професійні люди. Їх усунення не йде в плюс Росії", – заявив розвідник.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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