Лівий берег Дніпра. У Росії закликали до відставки командувача ВДВ Теплинського — союзники
Російські десантники зазнали "виключних втрат" на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.
Розвідники заявляють, що на початку грудня 2023 року новостворена 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ РФ, швидше за все, зазнала "винятково великих" втрат і не змогла досягти поставленої цілі під час свого бойового дебюту в Херсонській області.
Зазначається, що це сталося після приєднання дивізії до угруповання військ "Дніпро", яке намагалося "зрізати" український плацдарм у районі селища Кринки на лівому березі.
Британці пишуть, що дивізія погано підтримувалась авіацією та артилерією, а її бійці були недосвідченими.
У зведенні йдеться, що після втрат у з'єднанні російські військові пропагандисти закликали командувача угрупування "Дніпро" Михайла Теплинського подати у відставку.
"Це удар по репутації Теплинського як одного з найбільш здібних російських польових командирів цієї війни: у своїй звичайній ролі він також є командувачем ВДВ", — йдеться у повідомленні.
- На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.
- Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.
- Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.
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