Ліберали перемагають на парламентських виборах в Канаді: Карні виступив з першою заявою

Питання більшості поки залишається відкритим, адже, за прогнозами, партія не набере необхідні 172 голоси

Марк Карни (Фото: Eric Reid / EPA)

На парламентських виборах у Канаді перемагає керівна Ліберальна партія на чолі з чинним прем’єр-міністром Марком Карні. Про це повідомила канадська телерадіокорпорація CBC.

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Остаточні підсумки виборів поки не підбили, адже підрахунок голосів все ще триває. Але, за попередніми даними, Ліберальна партія отримала 54,6% голосів, а Консервативна – 39,8%.

За прогнозом CBC, ліберали отримають 166 місць із 343 у Палаті громад, а їхні головні суперники з Консервативної партії – 146. У Квебекського блоку – 23 депутатські мандати, а у Нової демократичної партії – сім. Щоб сформувати уряд більшості, потрібно отримати 172 місця.

У своїй першій заяві Карні, слова якого наводить агентство Reuters, привітав лідера консерваторів П’єра Пуальєвра "з важкою, чесною, гарною кампанією, з його відданістю країні, яку ми обоє любимо".

"Для тих, хто був обраний, особливо тих лібералів, які були обрані, я з нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб досягти успіху для канадців", – сказав лідер Ліберальної партії.

Він додав, що буде "конструктивно працювати з усіма партіями в парламенті".

9 березня 2025 року стало відомо, що Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Трюдо на посаді прем'єра.

14 березня Карні склав присягу й став новим канадським прем'єром.

23 березня прем'єр країни оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбулися 28 квітня.