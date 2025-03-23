Премьер Канады Карни анонсировал, что выборы будут в конце апреля

Марк Карни (Фото: NEIL HALL / EPA)

Премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал проведение новых парламентских выборов в стране 28 апреля. Об этом он написал в соцсети X.

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Политик попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Агентство Reuters пишет, что премьер получил согласование от чиновницы.

"Нам нужно построить сильнейшую экономику в G7. Нам нужно разобраться с пошлинами президента Трампа. Канадцы заслуживают выбора, кто должен возглавить эти усилия для нашей страны", – заявил Карни.

По графику выборы должны были состояться 20 октября.

СПРАВКА. Генерал-губернатор представляет короля Чарльза III, который является формальным главой государства в Канаде.

"Мы столкнулись с самым значительным кризисом в нашей жизни из-за неоправданных торговых действий президента Трампа и его угроз нашему суверенитету. Нашим ответом должно быть построение сильной и безопасной Канады. Президент Трамп утверждает, что Канада не настоящая страна. Он хочет нас сломать, чтобы Америка могла нами владеть. Мы не позволим этому произойти", – рассказал политик от либеральной партии после согласования новой даты голосования.

Опросы показывают, что находящиеся у власти с 2015 года либералы, сильно отстававшие от консерваторов в начале года, теперь стали немного опережать своих оппонентов, отмечает Reuters.

Онлайн-опрос Angus Reid показал 42% общественной поддержки у либералов и 37% у консерваторов (4009 респондентов, погрешность составляет около 1,5% в 19 случаях из 20).

Другой онлайн-опрос Leger показал 42% поддержки у либеральной партии и 39% у консерваторов (1568 респондентов, погрешность около 2,5% в 19 случаях из 20).