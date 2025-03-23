Прем'єр Канади Карні анонсував, що вибори будуть наприкінці квітня

Марк Карні (Фото: NEIL HALL / EPA)

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні анонсував проведення нових парламентських виборів у країні 28 квітня. Про це він написав у соцмережі X.

Політик попросив генерал-губернаторку Канади Мері Саймон розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня. Агенція Reuters пише, що прем'єр отримав погодження від посадовиці.

"Нам потрібно побудувати найсильнішу економіку в G7. Нам потрібно розібратися з митами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір, хто має очолити ці зусилля для нашої країни", – заявив Карні.

За графіком вибори мали відбутися 20 жовтня.

ДОВІДКА. Генерал-губернаторка представляє короля Чарльза III, який є формальним главою держави у Канаді.

"Ми зіткнулися з найзначнішою кризою в нашому житті через невиправдані торговельні дії президента Трампа та його погрози нашому суверенітету. Нашою відповіддю має бути побудова сильної економіки й безпечнішої Канади. Президент Трамп стверджує, що Канада не є справжньою країною. Він хоче нас зламати, щоб Америка могла нами володіти. Ми не дозволимо цьому статися", – розповів політик від ліберальної партії після погодження нової дати голосування.

Опитування показують, що ліберали, які перебувають у владі з 2015 року і які сильно відставали від консерваторів на початку року, тепер стали трохи випереджати своїх опонентів, зауважує Reuters.

Онлайн-опитування Angus Reid показало 42% суспільної підтримки у лібералів та 37% у консерваторів (4009 респондентів, похибка становить близько 1,5% у 19 випадках із 20).

Інше онлайн-опитування Leger показало 42% підтримки у ліберальної партії та 39% у консерваторів (1568 респондентів, похибка близько 2,5% у 19 випадках із 20).