Прем'єр Канади Карні анонсував, що вибори будуть наприкінці квітня
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні анонсував проведення нових парламентських виборів у країні 28 квітня. Про це він написав у соцмережі X.
Політик попросив генерал-губернаторку Канади Мері Саймон розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня. Агенція Reuters пише, що прем'єр отримав погодження від посадовиці.
"Нам потрібно побудувати найсильнішу економіку в G7. Нам потрібно розібратися з митами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір, хто має очолити ці зусилля для нашої країни", – заявив Карні.
За графіком вибори мали відбутися 20 жовтня.
Генерал-губернаторка представляє короля Чарльза III, який є формальним главою держави у Канаді.
"Ми зіткнулися з найзначнішою кризою в нашому житті через невиправдані торговельні дії президента Трампа та його погрози нашому суверенітету. Нашою відповіддю має бути побудова сильної економіки й безпечнішої Канади. Президент Трамп стверджує, що Канада не є справжньою країною. Він хоче нас зламати, щоб Америка могла нами володіти. Ми не дозволимо цьому статися", – розповів політик від ліберальної партії після погодження нової дати голосування.
Опитування показують, що ліберали, які перебувають у владі з 2015 року і які сильно відставали від консерваторів на початку року, тепер стали трохи випереджати своїх опонентів, зауважує Reuters.
Онлайн-опитування Angus Reid показало 42% суспільної підтримки у лібералів та 37% у консерваторів (4009 респондентів, похибка становить близько 1,5% у 19 випадках із 20).
Інше онлайн-опитування Leger показало 42% підтримки у ліберальної партії та 39% у консерваторів (1568 респондентів, похибка близько 2,5% у 19 випадках із 20).
- 9 березня Карні виграв у перегонах за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади.
- 14 березня політик склав присягу й замінив Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади. Він повідомив, що готовий зустрітися з Трампом, якщо той продемонструє "повагу до канадського суверенітету" та буде готовий прийняти "спільний підхід, набагато більш комплексний підхід до торгівлі".