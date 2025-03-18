Карні: Трамп має припинити ображати Канаду до того, як ми не сядемо й не поговоримо

Марк Карні (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Прем'єр Канади Марк Карні вважає, що президент США Дональд Трамп має припинити "розкидуватися зневажливими коментарями" щодо Оттави, перш ніж лідери країн зможуть зустрітися та розпочати "серйозні переговори" щодо майбутнього їхніх відносин. Його цитує Reuters.

Журналісти нагадали, що Трамп запровадив 25%-ві мита на канадську сталь та алюміній й погрожує масштабними тарифами на усі товари країни з 2 квітня. Президент США погрожував економічним примусом у своїх погрозах анексувати Канаду і припустив, що кордон між двома країнами є "вигаданою лінією".

"Ми вже висловлювали свої зауваження щодо цих коментарів. Вони неповажні, вони не корисні, і вони повинні припинитися, перш ніж ми сядемо за стіл переговорів щодо нашого ширшого партнерства з США", – прокоментував це Карні.

Політик заявив, що Канада прагне до більш комплексного обговорення та переговорів щодо загальних комерційних і безпекових відносин двох сусідів.

"Коли Сполучені Штати будуть готові до цієї розмови, ми з радістю сядемо за стіл переговорів", — сказав він.

Карні, який склав присягу минулого тижня, ще не спілкувався з Трампом, і президент США поки що не висловлювався з приводу його призначення.