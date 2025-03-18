Карни: Трамп должен прекратить оскорблять Канаду до того, как мы не сядем и не поговорим

Марк Карни (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Премьер Канады Марк Карни считает, что президент США Дональд Трамп должен прекратить "разбрасываться пренебрежительными комментариями" по поводу Оттавы, прежде чем лидеры стран смогут встретиться и начать "серьезные переговоры" относительно будущего их отношений. Его цитирует Reuters.

Журналисты напомнили, что Трамп ввел 25%-ные пошлины на канадскую сталь и алюминий и угрожает масштабными тарифами на все товары страны со 2 апреля. Президент США угрожал экономическим принуждением в своих угрозах аннексировать Канаду и предположил, что граница между двумя странами является "вымышленной линией".

"Мы уже высказывали свои замечания по поводу этих комментариев. Они неуважительны, они не полезны, и они должны прекратиться, прежде чем мы сядем за стол переговоров по нашему более широкому партнерству с США", – прокомментировал это Карни.

Политик заявил, что Канада стремится к более комплексному обсуждению и переговорам по общим коммерческим и связанным с безопасностью отношениям двух соседей.

"Когда Соединенные Штаты будут готовы к этому разговору, мы с радостью сядем за стол переговоров", – сказал он.

Карни, принявший присягу на прошлой неделе, еще не общался с Трампом, и президент США пока не высказывался по поводу его назначения.