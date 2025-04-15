В Канаде партия власти обещает продолжить поддержку Украины в случае победы на выборах

Столица Канады – Оттава (Фото: depositphotos.com)

Либеральная партия, которая находится при власти в Канаде, обещает продолжить поддержку Украины в случае победы на парламентских выборах 28 апреля. Об этом сообщает Укрінформ, ссылаясь на ответ избирательного штаба партии на запрос Конгресса украинцев Канады.

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"Мы и дальше будем защищать наши ценности мира и стабильности, продолжая поддерживать Украину и украинцев. Мы будем оказывать разнообразную военную помощь, опираясь на уже выделенные более 4,5 млрд долларов", – отметили в Либеральной партии.

В избирательном штабе пообещали, что ежегодные уровни поддержки будут отвечать потребностям Украины и согласовываться с союзниками для обеспечения эффективности.

В случае победы на выборах в Либеральной партии пообещали также продолжать макроэкономическую, гуманитарную и иную поддержку, чтобы помочь Украине обеспечивать предоставление услуг и содействовать ее долгосрочному восстановлению.

Вдобавок обещано направить на восстановление замороженные российские активы.

"Мы будем поддерживать совместную с партнерами по G7 работу над законодательными рамками для перенаправления замороженных российских активов на восстановление Украины", – заверили в избирательном штабе.

Выборы в Канаде пройдут 28 апреля. Два онлайн-опроса, по состоянию на конец марта, отдавали победу Либеральной партии с результатом в 42% голосов. Она опережала оппозиционных консерваторов на 3% и 5%.