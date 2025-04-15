В Канаде партия власти обещает продолжить поддержку Украины в случае победы на выборах
Либеральная партия, которая находится при власти в Канаде, обещает продолжить поддержку Украины в случае победы на парламентских выборах 28 апреля. Об этом сообщает Укрінформ, ссылаясь на ответ избирательного штаба партии на запрос Конгресса украинцев Канады.
"Мы и дальше будем защищать наши ценности мира и стабильности, продолжая поддерживать Украину и украинцев. Мы будем оказывать разнообразную военную помощь, опираясь на уже выделенные более 4,5 млрд долларов", – отметили в Либеральной партии.
В избирательном штабе пообещали, что ежегодные уровни поддержки будут отвечать потребностям Украины и согласовываться с союзниками для обеспечения эффективности.
В случае победы на выборах в Либеральной партии пообещали также продолжать макроэкономическую, гуманитарную и иную поддержку, чтобы помочь Украине обеспечивать предоставление услуг и содействовать ее долгосрочному восстановлению.
Вдобавок обещано направить на восстановление замороженные российские активы.
"Мы будем поддерживать совместную с партнерами по G7 работу над законодательными рамками для перенаправления замороженных российских активов на восстановление Украины", – заверили в избирательном штабе.
Выборы в Канаде пройдут 28 апреля. Два онлайн-опроса, по состоянию на конец марта, отдавали победу Либеральной партии с результатом в 42% голосов. Она опережала оппозиционных консерваторов на 3% и 5%.
- 14 марта Канада кратно увеличила вклад в Фонд поддержки энергетики Украины после выхода оттуда США.
- 16 марта премьер-министр Канады Карни поговорил с британским коллегой Стармером и президентом Зеленским о прекращении огня в войне России против Украины.
- 17 марта сообщалось о том, что Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" касательно мира в Украине.