Президент Франции Макрон и премьер Канады Карни встретились в Елисейском дворце и обсудили российско-украинскую войну

Марк Карни и Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канадским премьером Марком Карни, передает BFM TV.

Отмечается, что Макрон принял Карни в Елисейском дворце. Во время встречи они обсудили вопросы Украины, в частности то, что Канада и Франция и в дальнейшем потребуют от России "четких обязательств".

"Это совместное обязательство в поддержку украинцев всегда имело целью создать прочную и устойчивую страну, то есть обеспеченную надежными гарантиями. Эти гарантии должны защитить Украину от любой новой российской агрессии и позволят обеспечить безопасность всей Европы", — сказал французский лидер.

Карни в свою очередь подчеркнул необходимость Канады усиливать связи с "надежными союзниками, такими, как Франция".

Во время переговоров в Джидде 11 марта 2025 года США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

Диктатор РФ Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время прекращения огня.