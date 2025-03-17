Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине
Марк Карни и Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Франция и Канада требуют от России "четких обязательств" по миру в Украине. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канадским премьером Марком Карни, передает BFM TV.

Отмечается, что Макрон принял Карни в Елисейском дворце. Во время встречи они обсудили вопросы Украины, в частности то, что Канада и Франция и в дальнейшем потребуют от России "четких обязательств".

"Это совместное обязательство в поддержку украинцев всегда имело целью создать прочную и устойчивую страну, то есть обеспеченную надежными гарантиями. Эти гарантии должны защитить Украину от любой новой российской агрессии и позволят обеспечить безопасность всей Европы", — сказал французский лидер.

Карни в свою очередь подчеркнул необходимость Канады усиливать связи с "надежными союзниками, такими, как Франция".

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