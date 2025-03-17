Франція та Канада вимагають від Росії "чітких зобов'язань" щодо миру в Україні
Франція та Канада вимагають від Росії "чітких зобов'язань" щодо миру в Україні. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон на пресконференції з канадським прем'єром Марком Карні, передає BFM TV.
Зазначається, що Макрон прийняв Карні в Єлисейському палаці. Під час зустрічі вони обговорили питання України, зокрема те, що Канада і Франція й надалі вимагатимуть від Росії "чітких зобов'язань".
"Це спільне зобов'язання на підтримку українців завжди мало на меті створити міцну та стійку країну, тобто таку, що буде забезпечена надійними гарантіями. Ці гарантії мають захистити Україну від будь-якої нової російської агресії та дозволять забезпечити безпеку всієї Європи", — сказав французький лідер.
Карні своєю чергою наголосив на необхідності Канади посилювати зв'язки з "надійними союзниками, такими, як Франція".
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