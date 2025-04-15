У Канаді партія влади обіцяє продовжити підтримку України в разі перемоги на виборах

Столиця Канади – Оттава (Фото: depositphotos.com)

Ліберальна партія, яка перебуває при владі у Канаді, обіцяє і далі підтримувати Україну в разі перемоги на парламентських виборах 28 квітня. Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на відповідь виборчого штабу партії на запит Конгресу українців Канади.

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"Ми й надалі захищатимемо наші цінності миру й стабільності, продовжуючи підтримувати Україну й українців. Ми надаватимемо різноманітну військову допомогу, спираючись на вже виділені понад 4,5 млрд доларів", – зазначили у Ліберальній партії.

У виборчому штабі пообіцяли, що щорічні рівні підтримки відповідатимуть потребам України й погоджуватимуться із союзниками для забезпечення ефективності.

У разі перемоги на виборах у Ліберальній партії пообіцяли також продовжувати макроекономічну, гуманітарну й інші підтримку, аби допомогти Україні забезпечувати надання послуг й сприяти її довготерміновій відбудові.



На додачу обіцяно спрямувати на відбудову заморожені російські активи.

"Ми підтримуватимемо спільну із партнерами по G7 роботу над законодавчими рамками для перенаправлення заморожених російських активів на відновлення України", – запевнили у виборчому штабі.

Вибори у Канаді пройдуть 28 квітня. Два онлайн-опитування, станом на кінець березня, віддавали перемогу Ліберальній партії з результатом у 42% голосів. Вона випереджала опозиційних консерваторів на 3% та 5%.