Личный охранник террориста Гиви получил 13 лет лишения свободы

Суд дал 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества боевику террористической организации ДНР, который был одним из личных телохранителей террориста Гиви, ликвидированного в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Осужденный с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок ДНР, а после объявления российским диктатором Владимиром Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на мирные украинские территории, рассказали в ведомстве.

Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года.

Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста Гиви, возглавлявшего незаконное подразделение "батальон Сомали". Также он был ньюсмейкеров этой группировки и совместно с Гиви давал интервью псевдожурналистам оккупированного Донбасса.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и дал обличительные показания.

Он признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: госизмена, создание террористической группы и создание незаконных военизированных формирований.

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Вадим Ребрина

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