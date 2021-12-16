Лидер крупнейшей фракции Европарламента за жесткие санкции против России и СП-2

Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, призвал разработать новые и более жесткие санкции Евросоюза в ответ на возможное российское военное вторжение в Украину. Об этом он сказал 16 декабря в эфире немецкой медиакомпании NDR.

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"На границах Украины размещены более 100 тысяч тяжело вооруженных солдат", – сказал Вебер. Он считает, Евросоюз должен подготовиться к тому, что перед ним встанут "сложнейшие вопросы" и к тому, что "в Европе может вновь начаться война".

По мнению Вебера, ЕС должен ответить на эскалацию Россией военного напряжения "радикальными экономическими мерами". При этом он упомянул о возможности исключения России из международной банковской системы, а также об отказе Евросоюза от ввода в эксплуатацию газопровода Северный поток – 2.

Вебер сказал, что не видит возможности запуска Северного потока – 2, "если Путин начнет войну".

Вебер возглавляет в Европарламенте фракцию Европейской народной партии (ЕНП), которая состоит из депутатов от собственно Европейской народной партии, а также представителей ряда других партий и независимых депутатов христианско-демократического, консервативного и либерально-консервативного толка. ЕНП – крупнейшая фракция Европарламента с 1999 года.

1 ноября 2021 года депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сказал, что Кремль опасается успехов Украины, и что ее интеграция в ЕС его еще больше разозлит.

10 декабря депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас допустил, что Владимир Путин не упустит возможности напасть на Украину, какими бы санкциями ему не грозили.

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Сергей Бережной

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