Лидеры G7 заявили о непоколебимой поддержке Украины и пообещали системы ПВО

Лидеры Большой семерки (G7) заверили Украину в твердой поддержке и пообещали ей дополнительную военную помощь в виде систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в коммюнике по итогам их встречи.

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"Мы продолжим координировать усилия, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военном и оборонном оборудовании, сосредоточившись, в первую очередь, на обеспечении Украины силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в заявлении.

Лидеры Большой семерки осудили ракетные удары России по гражданской критической инфраструктуре Украины, назвав их военными преступлениями, и заверили: в конечном счете она будет вынуждена заплатить за ее восстановление.

"Мы привлечем президента Путина и других причастных к ответственности по международному праву", – говорится в заявлении.

Большая семерка также предостерегла Россию от применения оружия массового поражения в Украине.

"Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям", – говорится в документе.

Большая семерка заявила, что захватническая война России должна прекратиться – сделать это можно немедленно, если она выведет войска с территории Украины.

В заседании G7 участвовал президент Владимир Зеленский. Он предложил лидерам "семерки" сделать "три давно ожидаемых шага для поддержки Украины".

В июне Большая семерка объявила о бессрочной поддержке Украины.

Андрій Водяний

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