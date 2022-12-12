UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лидеры G7 заявили о непоколебимой поддержке Украины и пообещали системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 22:44
Лидеры G7 заявили о непоколебимой поддержке Украины и пообещали системы ПВО - Фото
Фото: EPA

Лидеры Большой семерки (G7) заверили Украину в твердой поддержке и пообещали ей дополнительную военную помощь в виде систем противовоздушной обороны. Об этом говорится в коммюнике по итогам их встречи.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы продолжим координировать усилия, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военном и оборонном оборудовании, сосредоточившись, в первую очередь, на обеспечении Украины силами и средствами противовоздушной обороны", – говорится в заявлении.

Лидеры Большой семерки осудили ракетные удары России по гражданской критической инфраструктуре Украины, назвав их военными преступлениями, и заверили: в конечном счете она будет вынуждена заплатить за ее восстановление.

"Мы привлечем президента Путина и других причастных к ответственности по международному праву", – говорится в заявлении.

Большая семерка также предостерегла Россию от применения оружия массового поражения в Украине.

"Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям", – говорится в документе.

Большая семерка заявила, что захватническая война России должна прекратиться – сделать это можно немедленно, если она выведет войска с территории Украины.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие пво g7 военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 