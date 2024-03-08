LIGA.net узнала, сколько средств потратили на перелеты Зеленского в 2023 году

В Департаменте управления делами отметили, что на авиаперелеты официальных делегаций в течение 2023 года было потрачено более 33 млн грн

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

В течение 2023 года на авиаперелеты официальных делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским было израсходовано около 33,728 млн гривен. Об этом сообщается в ответе Департамента управления делами на запрос LIGA.net.

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"Кассовые расходы на услуги по нерегулярным авиационным перевозкам литерными рейсами официальных делегаций во главе с президентом Украины в 2023 году составили 33 728,112 гривен", – отметили в ДУД.

Ответ ГУД на запрос LIGA.net о стоимости заграничных визитов Зеленского (Фото: LIGA.net)

Ответ ГУД на запрос LIGA.net о стоимости заграничных визитов Зеленского (Фото: LIGA.net)