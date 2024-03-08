LIGA.net узнала, сколько средств потратили на перелеты Зеленского в 2023 году
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Aся Прокаева
Корреспондент LIGA.net
В течение 2023 года на авиаперелеты официальных делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским было израсходовано около 33,728 млн гривен. Об этом сообщается в ответе Департамента управления делами на запрос LIGA.net.
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"Кассовые расходы на услуги по нерегулярным авиационным перевозкам литерными рейсами официальных делегаций во главе с президентом Украины в 2023 году составили 33 728,112 гривен", – отметили в ДУД.
- 27 февраля президент прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, где должен был обсудить, в частности, формулу мира и возвращение пленных и депортированных украинцев.
- Зеленский в ночь на 28 февраля прибыл с визитом в албанскую столицу Тирану.
- 8 марта президент посетит Турцию и проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.