LIGA.net дізналася, скільки коштів витратили на перельоти Зеленського у 2023
Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Впродовж 2023 року на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським було витрачено близько 33,728 млн гривень. Про це повідомляється у відповіді Департаменту управління справами на запит LIGA.net.

"Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривень", – зазначили у ДУС.

Відповідь ДУС на запит LIGA.net щодо вартості закордонних візитів Зеленського (Фото: LIGA.net)
Відповідь ДУС на запит LIGA.net щодо вартості закордонних візитів Зеленського (Фото: LIGA.net)
Відповідь ДУС на запит LIGA.net щодо вартості закордонних візитів Зеленського (Фото: LIGA.net)
Відповідь ДУС на запит LIGA.net щодо вартості закордонних візитів Зеленського (Фото: LIGA.net)
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