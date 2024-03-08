LIGA.net дізналася, скільки коштів витратили на перельоти Зеленського у 2023
Уляна Кричковська
Редакторка новин LIGA.net
Aся Прокаєва
Кореспонденткa LIGA.net
Впродовж 2023 року на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським було витрачено близько 33,728 млн гривень. Про це повідомляється у відповіді Департаменту управління справами на запит LIGA.net.
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"Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривень", – зазначили у ДУС.
- 27 лютого президент прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії, де мав обговорити, зокрема, формулу миру та повернення полонених і депортованих українців.
- Зеленський у ніч на 28 лютого прибув з візитом до албанської столиці Тирани.
- 8 березня президент відвідає Туреччину та проведе переговори з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.