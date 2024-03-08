LIGA.net дізналася, скільки коштів витратили на перельоти Зеленського у 2023

У Департаменті управління справами зазначили, що на авіаперельоти офіційних делегацій впродовж 2023 року було витрачено понад 33 млн грн

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Впродовж 2023 року на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з президентом Володимиром Зеленським було витрачено близько 33,728 млн гривень. Про це повідомляється у відповіді Департаменту управління справами на запит LIGA.net.

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"Касові видатки на послуги з нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України у 2023 році становили 33 728,112 гривень", – зазначили у ДУС.

Відповідь ДУС на запит LIGA.net щодо вартості закордонних візитів Зеленського (Фото: LIGA.net)

Відповідь ДУС на запит LIGA.net щодо вартості закордонних візитів Зеленського (Фото: LIGA.net)