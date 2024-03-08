Зеленський їде до Туреччини на переговори з Ердоганом. Офіс президента назвав теми візиту

Під час переговорів з Ердоганом Зеленський порушить питання звільнення українських полонених

Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Президент Володимир Зеленський 8 березня відвідає Туреччину та проведе переговори з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом. В Офісі президента розкрили деталі візиту.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Глава держави обговорить з Ердоганом формулу миру, організацію саміту миру, безпеку судноплавства у Чорному морі та глобальну продовольчу безпеку.

Лідери порушать питання звільнення українських військовополонених та політичних в'язнів, яких утримує Росія.

Окрема увага буде приділена спільним оборонним проєктам, Зеленський відвідає верфі, на яких будують корвети для Військово-морських сил, а також зустрінеться із представниками турецької оборонки.

28 лютого Ердоган заявив, що Туреччина підтримує формулу миру Зеленського, але продовжує наполягати на необхідності переговорів між Україною та РФ.

Глава МЗС Туреччини після зустрічі з Лавровим висловив сподівання на те, що переговори між Україною та РФ розпочнуться найближчим часом.

8 липня 2023 року з Туреччини повернулися додому українські воїни "Редіс", "Калина", "Волина", Хоменко та Шлега.

Читайте також: Командир Азова "Редіс" у Львові: Ми обов'язково ще скажемо своє слово у бою