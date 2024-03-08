Зеленский едет в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Офис президента назвал темы визита
Президент Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию и проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Офисе президента раскрыли детали визита.
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Глава государства обсудит с Эрдоганом формулу мира, организацию саммита мира, безопасность судоходства в Черном море и глобальную продовольственную безопасность.
Лидеры поднимут вопрос освобождения украинских военнопленных и политических узников, которых удерживает Россия.
Отдельное внимание будет уделено общим оборонным проектам, Зеленский посетит верфи, на которых строят корветы для Военно-морских сил, а также встретится с представителями турецкой оборонки.
- 28 февраля Эрдоган заявил, что Турция поддерживает формулу мира Зеленского, но продолжает настаивать на необходимости переговоров между Украиной и РФ.
- Глава МИД Турции после встречи с Лавровым выразил надежду на то, что переговоры между Украиной и РФ начнутся в ближайшее время.
- 8 июля 2023 года из Турции вернулись домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега.
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