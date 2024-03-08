Зеленский едет в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Офис президента назвал темы визита

Во время переговоров с Эрдоганом Зеленский поднимет вопрос освобождения украинских пленных

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Президент Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию и проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Офисе президента раскрыли детали визита.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава государства обсудит с Эрдоганом формулу мира, организацию саммита мира, безопасность судоходства в Черном море и глобальную продовольственную безопасность.

Лидеры поднимут вопрос освобождения украинских военнопленных и политических узников, которых удерживает Россия.

Отдельное внимание будет уделено общим оборонным проектам, Зеленский посетит верфи, на которых строят корветы для Военно-морских сил, а также встретится с представителями турецкой оборонки.

28 февраля Эрдоган заявил, что Турция поддерживает формулу мира Зеленского, но продолжает настаивать на необходимости переговоров между Украиной и РФ.

Глава МИД Турции после встречи с Лавровым выразил надежду на то, что переговоры между Украиной и РФ начнутся в ближайшее время.

8 июля 2023 года из Турции вернулись домой украинские воины "Редис", "Калина", "Волына", Хоменко и Шлега.

Читайте также: Командир Азова "Редис" во Львове: Мы обязательно еще скажем свое слово в бою