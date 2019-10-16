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Ликбез. Учить нардепов приедут из Стэнфордского университета

Ликбез. Учить нардепов приедут из Стэнфордского университета - Фото
Фрэнсис Фукуяма (Фото: facebook.com/primachenkoonline)
16.10.2019, 16:49

Участие в учебной программе смогут на конкурсной основе принять до 50 нардепов

В Киеве с 9 до 11 ноября преподаватели Стэнфордского университета, в том числе один из самых известных политологов мира, полэкономист и директор Центра демократии, развития и верховенства права Фрэнсис Фукуяма, профессор права Стэнфордского университета Эрик Дженсен, будут обучать депутатов Верховной Рады государственному управлению. Об этом сообщил в Facebook соучредитель образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко.

Сообщается, что учить парламентариев буду на основе успешных кейсов, реализованных в различных странах мира, которые собрали в себе методы и инструменты, использовавшиеся для борьбы с коррупцией, развития децентрализации и многих других реформ.

"Сейчас страна переживает уникальный момент, который редко встретишь в других развитых демократиях, когда большая часть парламента - это новые лица. Это огромная возможность для страны, и большая ответственность для молодых политиков, поэтому мы с удовольствием поделимся опытом и лучшими практиками, сработали в мире", - сказал Фрэнсис Фукуяма.

Отмечается, что участие в учебной программе смогут на конкурсной основе принять до 50 нардепов от любой политической партии, владеющих английским языком и не находящиеся под санкциями США.

Семинар организован совместными усилиями Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета, выпускников программы Ukrainian Emerging Leaders, платформы Prometheus, Школы публичного управления Украинского католического университета и Центра международного частного предпринимательства.

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