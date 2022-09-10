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"Ликвидация ЛДНР и возвращение Крыма": Подоляк назвал "реальные цели спецоперации" России

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 13:06
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "реальные цели" войны России против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, реальными целями полномасштабного вторжения России в Украину, которую Кремль называет "специальной военной операцией", не упомянутыми на Совете безопасности РФ, являются: 

— ликвидация террористических ЛДНР,

— возвращение Крыма Украине,

— расширение НАТО,

— отказ от газовой монополии в Европе,

— разрушение российской экономики,

— изоляция и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", — написал Подоляк.

Читайте также: Подоляк: Можно вечно смотреть на украинский флаг в городах и нытье пропагандистов РФ 

Дмитро Гриниченко
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