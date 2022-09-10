"Ликвидация ЛДНР и возвращение Крыма": Подоляк назвал "реальные цели спецоперации" России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "реальные цели" войны России против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, реальными целями полномасштабного вторжения России в Украину, которую Кремль называет "специальной военной операцией", не упомянутыми на Совете безопасности РФ, являются:

— ликвидация террористических ЛДНР,

— возвращение Крыма Украине,

— расширение НАТО,

— отказ от газовой монополии в Европе,

— разрушение российской экономики,

— изоляция и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", — написал Подоляк.

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Дмитро Гриниченко

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