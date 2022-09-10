"Ликвидация ЛДНР и возвращение Крыма": Подоляк назвал "реальные цели спецоперации" России
10.09.2022, 13:06
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "реальные цели" войны России против Украины. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, реальными целями полномасштабного вторжения России в Украину, которую Кремль называет "специальной военной операцией", не упомянутыми на Совете безопасности РФ, являются:
— ликвидация террористических ЛДНР,
— возвращение Крыма Украине,
— расширение НАТО,
— отказ от газовой монополии в Европе,
— разрушение российской экономики,
— изоляция и железный занавес.
"Все идет по плану, опережая график", — написал Подоляк.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
Читайте также: Подоляк: Можно вечно смотреть на украинский флаг в городах и нытье пропагандистов РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии