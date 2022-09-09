Подоляк: Можно вечно смотреть на украинский флаг в городах и нытье пропагандистов РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что можно вечно смотреть на бегство армии России, флаги Украины в городах и жалобы пропагандистов РФ. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, бесконечно можно смотреть на то, как бегут с поля боя российские офицеры, бросая свой личный состав, на жалобы российских пропагандистов, которые начинают осознавать неминуемое поражение в войне, а также на то, как украинские воины поднимают флаг в освобожденных городах.
Президент Владимир Зеленский также заявлял, что 1 сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территорий — это десятки населенных пунктов.
Зеленский также 8 сентября сообщил, что Балаклея полностью освобождена от российских оккупантов, и показал видео установки украинского флага над городом.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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