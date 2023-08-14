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Лимано-Купянское направление. Проводится "воспитательная работа" с россиянами – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 19:38
Лимано-Купянское направление. Проводится
Сергей Череватый (Скриншот видео)

Лимано-Купянское направление остается одним из самых горячих на фронте, однако после "воспитательной работы" Сил обороны с россиянами эскалация может пойти на спад. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что враг продолжает концентрировать усилия на Лимано-Купянском направлении, подтягивает резервы, активно использует против украинских сил авиацию и артиллерию.

Комментируя динамику вражеских действий на этом направлении, Череватый сказал, что сегодня произошла определенная эскалация, однако перед этим по россиянам наносились мощные удары и производилась "еще некоторая профилактическая работа", на фоне чего спадала динамика российских атак.

"Сейчас нашими силами обороны снова проводится такая соответствующая воспитательная работа с ними благодаря реактивным системам залпового огня, артиллерии, нашей авиации, некоторым другим средствам поражения. Я думаю, у них снова снизятся эти возможности. Это такой перманентный процесс на этом направлении", – сказал Череватый.

За эти сутки на Лимано-Купянском направлении россияне 521 раз обстреляли украинские позиции из всех видов артиллерии, совершили семь авианалетов. Произошло 11 безуспешных для РФ боестолкновений, в ходе которых Силы обороны уничтожили 34 оккупантов, еще 95 россиян получили ранения, двое – оказались в плену.

Также Череватый рассказал, что в течение суток ВСУ уничтожили на Лимано-Купянском направлении четыре вражеских БМП-1. Он подчеркнул, что это старая техника, и эта модель была снята с вооружения в РФ до войны.

Уничтожены также гаубица "Мста-Б", два миномета, боевая ремонтно-эвакуационная машина, зенитная установка ЗУ-23-2, три дрона-камикадзе, четыре грузовика с боеприпасами и шесть вражеских блиндажей.

Оксана Житнюк
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войнакупянскЛиманСергей Череватый
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