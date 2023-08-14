RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лимано-Куп'янський напрямок. Проводиться "виховна робота" з росіянами – речник ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 19:38
Лимано-Куп'янський напрямок. Проводиться
Сергій Череватий (скриншот відео)

Лимано-Куп’янський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті, однак після "виховної роботи" Сил оборони з росіянами ескалація може піти на спад. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він наголосив, що ворог продовжує концентрувати зусилля на Лимано-Куп’янському напрямку, підтягує резерви, активно використовує проти українських сил авіацію та артилерію.

Коментуючи динаміку ворожих дій на цьому напрямку, Череватий сказав, що сьогодні сталася певна ескалація, однак перед цим по росіянах завдавалися потужні удари та здійснювалась "ще деяка профілактична робота", на тлі чого спадала динаміка російських атак.

"Зараз нашими силами оборони знову проводиться така відповідна виховна робота з ними завдяки реактивним системам залпового вогню, артилерії, нашій авіації, деякім іншим засобам ураження. Я думаю, у них знову знизяться ці можливості. Це такий перманентний процес на цьому напрямку", – сказав Череватий.

За цю добу на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни 521 раз обстріляли українські позиції зі всіх видів артилерії, здійснили сім авіанальотів. Сталося 11 марний для РФ боєзіткнень, в ході яких Сили оборони знищили 34 окупантів, ще 95 росіян були поранені, двоє опинились в полоні.

Також Череватий розповів, що протягом доби ЗСУ знищили на Лимано-Куп’янському напрямку чотири ворожих БМП-1. Він наголосив, що це стара техніка, і ця модель була знята з озброєння в РФ до війни.

Знищено також гаубицю "Мста-Б", два міномети, бойову ремонтно-евакуаційну машину, зенітну установку ЗУ-23-2, три дрони-камікадзе, чотири вантажівки з боєприпасами та шість ворожих бліндажів.

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаКуп'янськЛиманСергій Череватий
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 