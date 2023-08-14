Лимано-Куп'янський напрямок. Проводиться "виховна робота" з росіянами – речник ЗСУ

Лимано-Куп’янський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті, однак після "виховної роботи" Сил оборони з росіянами ескалація може піти на спад. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він наголосив, що ворог продовжує концентрувати зусилля на Лимано-Куп’янському напрямку, підтягує резерви, активно використовує проти українських сил авіацію та артилерію.

Коментуючи динаміку ворожих дій на цьому напрямку, Череватий сказав, що сьогодні сталася певна ескалація, однак перед цим по росіянах завдавалися потужні удари та здійснювалась "ще деяка профілактична робота", на тлі чого спадала динаміка російських атак.

"Зараз нашими силами оборони знову проводиться така відповідна виховна робота з ними завдяки реактивним системам залпового вогню, артилерії, нашій авіації, деякім іншим засобам ураження. Я думаю, у них знову знизяться ці можливості. Це такий перманентний процес на цьому напрямку", – сказав Череватий.

За цю добу на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни 521 раз обстріляли українські позиції зі всіх видів артилерії, здійснили сім авіанальотів. Сталося 11 марний для РФ боєзіткнень, в ході яких Сили оборони знищили 34 окупантів, ще 95 росіян були поранені, двоє опинились в полоні.

Також Череватий розповів, що протягом доби ЗСУ знищили на Лимано-Куп’янському напрямку чотири ворожих БМП-1. Він наголосив, що це стара техніка, і ця модель була знята з озброєння в РФ до війни.

Знищено також гаубицю "Мста-Б", два міномети, бойову ремонтно-евакуаційну машину, зенітну установку ЗУ-23-2, три дрони-камікадзе, чотири вантажівки з боєприпасами та шість ворожих бліндажів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.