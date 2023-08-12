ЗСУ про бої під Куп'янськом: У росіян немає навіть тактичного успіху, ми посилилися резервами
Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в районі Куп'янська росіяни не мають навіть тактичного успіху. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту — в районі Синьківки та Іванівки за добу було вісім атак, 328 обстрілів та 10 авіаційних нальотів.
Ворог втратив 69 людей убитими, 97 пораненими, два танки Т-72, три броньовані автомобілі, гаубицю Д-30, міномет та командно-спостережний пункт.
"Довгий час вони не можуть досягти там істотного прогресу, навіть на тактичному рівні. Побудовано грамотну оборону, наше угруповання посилили резервами. Ми знаємо керівників підрозділів росіян та їхні плани, виходячи з цього ведемо оборону", — сказав Череватий.
Він зазначив, що на Куп'янському напрямку загарбники зосередили десантників, мотострілецькі та танкові бригади, найманців, штурмові загони "Шторм-Z" із карних злочинців, територіальні війська та бойовий армійський резерв.
- 4 серпня у Міноборони повідомили, що російські війська хочуть знову окупувати на Харківщині території, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.
- 8 серпня генерал-полковник Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.
- Череватий повідомляв, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики.
- Російські окупанти в ніч проти 10 серпня скинули 250-кілограмову авіаційну бомбу на Куп'янськ.
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