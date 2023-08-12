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ЗСУ про бої під Куп'янськом: У росіян немає навіть тактичного успіху, ми посилилися резервами

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 13:48
ЗСУ про бої під Куп'янськом: У росіян немає навіть тактичного успіху, ми посилилися резервами - Фото
Сергій Череватий (Фото: скріншот з відео)

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в районі Куп'янська росіяни не мають навіть тактичного успіху. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти намагаються перехопити ініціативу на цій ділянці фронту — в районі Синьківки та Іванівки за добу було вісім атак, 328 обстрілів та 10 авіаційних нальотів.

Ворог втратив 69 людей убитими, 97 пораненими, два танки Т-72, три броньовані автомобілі, гаубицю Д-30, міномет та командно-спостережний пункт.

"Довгий час вони не можуть досягти там істотного прогресу, навіть на тактичному рівні. Побудовано грамотну оборону, наше угруповання посилили резервами. Ми знаємо керівників підрозділів росіян та їхні плани, виходячи з цього ведемо оборону", — сказав Череватий.

Він зазначив, що на Куп'янському напрямку загарбники зосередили десантників, мотострілецькі та танкові бригади, найманців, штурмові загони "Шторм-Z" із карних злочинців, територіальні війська та бойовий армійський резерв.

Читайте також: Куп'янський напрямок. ЗСУ: Ми знаємо підрозділи ворога, їхніх командирів, знаємо наміри

Дмитро Гриниченко
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