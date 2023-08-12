ВСУ о боях под Купянском: У россиян нет даже тактического успеха, мы усилились резервами
12.08.2023, 13:48
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Купянска у россиян нет даже тактического успеха. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, оккупанты пытаются перехватить инициативу на данном участке фронта — в районе Синьковки и Ивановки за сутки было восемь атак, 328 обстрелов и 10 авиационных налетов.
Враг потерял 69 человек убитыми, 97 ранеными, два танка Т-72, три бронированных автомобиля, гаубицу Д-30, миномет и командно-наблюдательный пункт.
"Долгое время они не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, нашу группировку усилили резервами. Мы знаем руководителей подразделений россиян и их планы, исходя из этого ведем оборону", — сказал Череватый.
Он отметил, что на Купянском направлении захватчики сосредоточили десантников, мотострелковые и танковые бригады, наемников, штурмовые отряды "Шторм-Z" из уголовников, территориальные войска и боевой армейский резерв.
- 4 августа в Минобороны сообщили, что российские войска хотят снова оккупировать в Харьковской области территории, которые ВСУ освободили осенью 2022 года.
- 8 августа генерал-полковник Сырский посетил боевые подразделенияна Купянском направлении.
- Череватый сообщал, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.
- Российские оккупанты в ночь на 10 августа сбросили 250-килограммовую авиационную бомбу на Купянск.
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