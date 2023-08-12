ВСУ о боях под Купянском: У россиян нет даже тактического успеха, мы усилились резервами

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Купянска у россиян нет даже тактического успеха. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, оккупанты пытаются перехватить инициативу на данном участке фронта — в районе Синьковки и Ивановки за сутки было восемь атак, 328 обстрелов и 10 авиационных налетов.

Враг потерял 69 человек убитыми, 97 ранеными, два танка Т-72, три бронированных автомобиля, гаубицу Д-30, миномет и командно-наблюдательный пункт.

"Долгое время они не могут достичь там существенного прогресса, даже на тактическом уровне. Построена грамотная оборона, нашу группировку усилили резервами. Мы знаем руководителей подразделений россиян и их планы, исходя из этого ведем оборону", — сказал Череватый.

Он отметил, что на Купянском направлении захватчики сосредоточили десантников, мотострелковые и танковые бригады, наемников, штурмовые отряды "Шторм-Z" из уголовников, территориальные войска и боевой армейский резерв.

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