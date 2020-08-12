Линия разграничения. Денисова требует от ЦИК документы по выборам в 18 громадах

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что имеет право ознакомиться с документами, в том числе содержащими информацию с ограниченным доступом

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Олегу Диденко с требованием предоставить ей документы, на основании которых приняли решение о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных громадах на Донбассе. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

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По ее словам, обеспокоенность вызывает принятое ЦИК №161 о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, горсоветов Донецкой и Луганской областей.

Денисова подчеркнула, что ЦИК отменила проведение выборов на территории десяти сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

"Срочно требую от главы Центризбиркома предоставить мне копии заключений Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций, копии других документов, на основании которых принято указанное постановление ЦИК", - отметила Денисова.

Она напомнила, что имеет право ознакомиться с документами, в том числе содержащими информацию с ограниченным доступом, и получить их копии в органах государственной власти.

10 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что местные выборы в ОРДЛО должны пройти по специальному закону.

заявил, что должны пройти по специальному закону. 8 августа Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения.

в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения. 9 августа Донецкая областная организация партии Слуга народа заявила, что будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сразу же после предоставления военным командованием гарантий безопасности.

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Арина Толина

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