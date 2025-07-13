Литва будет готова к введению всеобщей воинской повинности только в 2030 году

Страна пытается усилить свою обороноспособность, учитывая российскую угрозу, но на это нужно время

Вооруженные силы Литвы (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Литва вряд ли сможет ввести всеобщую воинскую повинность раньше 2030 года. Об этом заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас, передает LRT.

Обязательную военную службу в стране можно ввести только после надлежащей подготовки.

"Говорить о всеобщей воинской повинности как об основе для резервных структур и общем инструменте подготовки призывников, вероятно, не стоит до 2030 года. Нам нужно к этому подготовиться, включая инфраструктурную базу, персонал и инструкторов, и надлежащим образом направить ресурсы на эти усилия", – сказал Годляускас.

По его словам, с 2026 года в Литве вступят в силу изменения в закон о воинской повинности, которые позволят последовательно увеличить количество призывников.

"При таком последовательном росте численности мы в некотором смысле приближаемся к всеобщей воинской повинности", – сказал он.

Начиная со следующего года, в списки призывников будут включены молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, окончившие школу.

Внедрение новой системы призыва также должно сократить количество случаев освобождения от отсрочки службы. В частности, отсрочка службы не будет предоставляться студентам, поступающим в высшие учебные заведения после включения в списки призывников.

По данным телеканала, в Литве планируется призвать на обязательную военную службу около четырех тысяч молодых людей в 2025 году.