Литва буде готова до введення загальної військової повинності лише у 2030 році

Країна намагається збільшити обороноздатність з урахуванням російської загрози, але на це потрібен час

Збройні сили Литви (Фото: Генштаб ЗСУ)

Литва навряд зможе запровадити загальну військову повинність раніше 2030 року. Про це заявив заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас, передає LRT.

Обов'язкову військову службу в країні можна запровадити лише після належної підготовки.

"Говорити про загальну військову повинність як основу для резервних структур та загальний інструмент для підготовки призовників, ймовірно, не варто до 2030 року. Нам потрібно до цього підготуватися, включно з інфраструктурною базою, персоналом та інструкторами, і належним чином спрямувати ресурси на ці зусилля", – сказав Годляускас.

За його словами, з 2026 року в Литві набудуть чинності зміни до закону про військовий призов, що дозволить послідовно збільшити кількість призовників.

"З таким послідовним зростанням чисельності ми в певному сенсі наближаємося до загальної військової повинності", – сказав він.

Починаючи з наступного року, до списків призовників будуть включені молоді люди віком від 18 до 22 років, які закінчили школу.

Впровадження нової системи призову має зменшити й звільнення від служби. Зокрема, служба не буде відстрочена для студентів, які вступають до вищих навчальних закладів після того, як їх було включено до списку призовників.

За даними телеканалу, у 2025 році у Литві планується призвати на обов'язкову військову службу близько 4000 молодих людей.