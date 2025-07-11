У столиці Литви створять мобільні вогневі групи для захисту інфраструктури

Угоду про створення команд наступного тижня підпишуть МВС країни та самоврядування Вільнюса

Вільнюс (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Вільнюсі з’являться мобільні вогневі групи для захисту критичної інфраструктури від безпілотників. Про це повідомив мовник LRT.

Міністерство внутрішніх справ Литви та самоврядування Вільнюса наступного тижня підпишуть протокол про наміри, метою якого є посилити захист об'єктів інфраструктури столиці країни від зовнішніх загроз шляхом створення мобільних вогневих команд.

За допомогою цього протоколу планується зміцнити охорону водопостачання, електромереж, зв'язку, транспорту та інших об'єктів від зовнішніх загроз – особливо від можливих повітряних атак із використанням БпЛА.

Згідно з проєктом протоколу, самоврядування інвестувало б у закупівлю немілітарного обладнання – автівок, комп'ютерів, систем освітлення, а МВС забезпечувало б вогневі групи озброєнням.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович назвав узгоджену між відомствами столичну ініціативу своєчасною і такою, що "відповідає актуальній ситуації у сфері безпеки".

За його словами, на тлі російської військової агресії, що триває в Україні, потрібно шукати нові рішення і зосереджувати зусилля на захисті об'єктів критичної інфраструктури.

За оцінкою МВС, угода між Вільнюсом та структурами системи внутрішніх справ може стати прикладом для інших муніципалітетів країни, які прагнуть забезпечити захист своєї критичної інфраструктури.