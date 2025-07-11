В столице Литвы создадут мобильные огневые группы для защиты инфраструктуры
В Вильнюсе появятся мобильные огневые группы для защиты критической инфраструктуры от беспилотников. Об этом сообщил вещатель LRT.
Министерство внутренних дел Литвы и самоуправление Вильнюса на следующей неделе подпишут протокол о намерениях, целью которого является усиление защиты объектов инфраструктуры столицы страны от внешних угроз путем создания мобильных огневых команд.
С помощью этого протокола планируется укрепить охрану водоснабжения, электросетей, связи, транспорта и других объектов от внешних угроз – особенно возможных воздушных атак с использованием БпЛА.
Согласно проекту протокола, самоуправление инвестировало бы в закупку немилитарного оборудования – автомобилей, компьютеров, систем освещения, а МВД обеспечивало бы огневые группы вооружением.
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович назвал согласованную между ведомствами столичную инициативу своевременной и "соответствующей актуальной ситуации в сфере безопасности".
По его словам, на фоне продолжающейся в Украине российской военной агрессии нужно искать новые решения и сосредотачивать усилия на защите объектов критической инфраструктуры.
По оценке МВД, соглашение между Вильнюсом и структурами системы внутренних дел может послужить примером для других муниципалитетов страны, стремящихся обеспечить защиту своей критической инфраструктуры.
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