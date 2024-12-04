Лубинец: Из-за большой войны население Украины сократилось с 42 млн до 35,8 млн
Из-за полномасштабной войны население в Украине сократилось с 42 млн до 35,8 млн человек. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам омбудсмена, к 2051 году численность населения может уменьшиться до 25,2 млн человек.
По этой причине Лубинец предлагает предусмотреть в бюджете расходы на криоконсервацию репродуктивных клеток украинских военных. Эта инициатива должна стать частью приоритетной политики Украины в ответ на демографические вызовы.
Он отметил, что государство недостаточно информирует граждан о доступных медицинских гарантиях, связанных с репродуктивным здоровьем. Он подчеркнул необходимость усиления информационной работы среди населения.
Лубинец также призвал усовершенствовать законодательство, регулирующее вопросы биологического отцовства, чтобы обеспечить эффективную поддержку граждан в этой сфере.
"Вопрос репродуктивного здоровья и сохранение генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики", – подчеркнул омбудсмен.
- 7 февраля 2024 года Рада приняла в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда Украинского народа" №10448.