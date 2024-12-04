Лубінець: Через велику війну населення України скоротилося з 42 млн до 35,8 млн
Через повномасштабну війну кількість населення в Україні впала з 42 млн до 35,8 млн людей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Першоджерело статистичних даних він не наводить.
За словами омбудсмана, до 2051 року кількість населення може зменшитися до 25,2 млн осіб.
З цієї причини Лубінець пропонує передбачити в бюджеті видатки на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських військових. Ця ініціатива, за його словами, має стати частиною пріоритетної політики України у відповідь на демографічні виклики.
Він зазначив, що держава недостатньо інформує громадян про доступні медичні гарантії, пов'язані з репродуктивним здоров'ям. Він наголосив на необхідності посилення інформаційної роботи серед населення.
Лубінець також закликав удосконалити законодавство, яке регулює питання біологічного батьківства, щоб забезпечити ефективну підтримку громадян у цій сфері.
"Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики", – наголосив омбудсман.
- 7 лютого 2024 року Рада ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу" №10448. "За" проголосували 264 парламентарі.