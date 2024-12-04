Лубінець: Через велику війну населення України скоротилося з 42 млн до 35,8 млн

Омбудсман пропонує передбачити в бюджеті видатки на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських військових

Дитина (Фото: Depositphotos)

Через повномасштабну війну кількість населення в Україні впала з 42 млн до 35,8 млн людей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Першоджерело статистичних даних він не наводить.

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За словами омбудсмана, до 2051 року кількість населення може зменшитися до 25,2 млн осіб.

З цієї причини Лубінець пропонує передбачити в бюджеті видатки на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських військових. Ця ініціатива, за його словами, має стати частиною пріоритетної політики України у відповідь на демографічні виклики.

Він зазначив, що держава недостатньо інформує громадян про доступні медичні гарантії, пов'язані з репродуктивним здоров'ям. Він наголосив на необхідності посилення інформаційної роботи серед населення.

Лубінець також закликав удосконалити законодавство, яке регулює питання біологічного батьківства, щоб забезпечити ефективну підтримку громадян у цій сфері.

"Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики", – наголосив омбудсман.