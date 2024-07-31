Лубинец заявил, что ОАЭ являются главным посредником по возвращению украинских пленных

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Объединенные Арабские Эмираты являются главным посредником в возвращении украинцев из российского плена. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"По возвращению украинских пленных у нас сейчас есть основной партнер – это ОАЭ. Мы им очень благодарны. У нас последние возвращения происходили через посредничество дипломатов этой страны", – сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, также с дипломатами ОАЭ Украина обсуждает направление гуманитарного конвоя, чтобы каждый украинский военнопленный получил вещи, средства личной гигиены и медикаменты.

"Но, к сожалению, пока мы здесь не сошлись в согласовании с российской стороной", – добавил он.

Омбудсмен отметил, что есть и другие страны, которые помогают Украине в обмене военнопленными. Но ОАЭ сейчас наиболее эффективны.

"Но это не значит, что другие страны нам не помогают. Например, когда страны публично осуждают россиян за невыполнение Женевской конвенции, на мой взгляд, это тоже нам помогает. Единственное, что мы хотим, чтобы это стало более активным движением", – добавил Лубинец.

Речь идет о том, чтобы действия РФ признавались как военные преступления, в частности, когда оккупанты пытают и убивают украинских военнопленных.

29 июня президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек.

17 июля Украине удалось вернуть 95 защитников из российского плена. Зеленский поблагодарил ОАЭ за посредничество в этом обмене.

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