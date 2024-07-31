Лубінець заявив, що ОАЕ є головним посередником у поверненні українських полонених

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Об’єднані Арабські Емірати є головним посередником у поверненні українців з російського полону. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"По поверненню українських полонених у нас зараз є основний партнер – це ОАЕ. Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувались за посередництвом дипломатів цієї країни", – сказав омбудсман.

За словами Лубінця, також з дипломатами ОАЕ Україна обговорює направлення гуманітарного конвою, щоб кожен український військовополонений отримав речі, засоби особистої гігієни та медикаменти.

"Але, на жаль, поки ми тут не зійшлись в погодженні з російською стороною", – додав він.

Омбудсман зазначив, що є й інші країни, які допомагають Україні в питаннях обміну військовополоненими. Але ОАЕ є наразі найбільш ефективними.

"Але це не означає, що інші країни нам не допомагають. Наприклад, коли країни публічно засуджують росіян за невиконання Женевської конвенції, на мій погляд, це теж нам допомагає. Єдине, що ми хочемо, щоб це стало більш активним рухом", – додав Лубінець.

Мова йде про те, щоб дій РФ визнавались як воєнні злочини, зокрема, коли окупанти катують та вбивають українських військовополонених.

29 червня президент Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 3310 людей.

17 липня Україні вдалося повернути 95 захисників із російського полону. Зеленський подякував ОАЕ за посередництво у цьому обміні.

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