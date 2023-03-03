Лукашенко посадил в тюрьму на 10 лет лауреата Нобелевской премии
В Беларуси приговорили к 10 годам тюремного заключения лауреата Нобелевской премии мира 2022 года Алеся Бяляцкого. Об этом сообщает правозащитная группа "Вясна".
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Подконтрольный диктатору Александру Лукашенко суд заявил, что Бяляцкий виновен в "контрабанде" и "финансировании протестов".
Нобелевский лауреат Бяляцкий возглавляет группу "Вясна", вместе с ним осудили зампредседателя Вясны Валентина Стефановича (приговорили к 9 годам лишения свободы), координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Лабковича (7 лет лишения свободы) и правозащитника Вясны Дмитрия Соловьева (8 лет лишения свободы заочно).
По версии обвинения, правозащитники с апреля 2016-го по июль 2021 года для финансирования протестной деятельности организации "Вясна" обналичивали деньги, полученные от различных структур и фондов, и привозили их в Беларусь.
В частности, правозащитников обвиняют в уплате штрафов, оплате счетов за питание в изоляторах, оплате услуг адвокатов для протестующих.
- В 2022 году Алесю Бяляцкому была заочно присуждена Нобелевская премия мира – за выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребления властью.
- В январе беларуская оппозиция сообщила, что Лукашенко создает аналог ЧВК Вагнера.
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