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14.05.2019, 16:38

Луценко: Адвокат Трампа позвонил мне и 20 минут возмущался

Луценко: Адвокат Трампа позвонил мне и 20 минут возмущался - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

"Это вопрос не Джулиани и Лещенко, не Джулиани и еще кого-то, а вопрос Украины и США", - якобы сказал Рудольф Джулиани

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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани позвонил генпрокурору Юрию Луценко, чтобы высказать свое возмущение последним скандалом с его участием в Украине. Об этом Луценко сказал сегодня на брифинге.

Луценко отметил, что познакомился с юристом Трампа на одной из конференций ЕС несколько лет назад. В декабре прошлого он получил от Джулиани приглашение встретиться.

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"Находясь в отпуске, взял младшего сына, который давно мечтал посмотреть Нью-Йорк, и полетел в Нью-Йорк", - рассказал Луценко. По его словам, там он провел несколько дней и около шести часов общался с Джулиани.

"В ходе этой встречи я обменивался с ним устной информацией, которая не имеет никакого отношения ни к одному уголовному производству", - сказал он.

По словам Луценко, он хотел использовать знакомство с Джулиани для того, чтобы у Трампа был "стабильный канал информации по Украине".

Луценко отметил, что после этого у него было еще несколько встреч с Джулиани, и неоднократно созванивались.

"В понедельник я проснулся от новости об отмене визита Джулиани. Он мне позвонил и, честно говоря, наверное первый раз в своей жизни я за 20 минут разговора не смог вклиниться в монолог. Господин Джулиани был очень оскорблен, и он несколько раз сказал, что это вопрос не Джулиани и Лещенко, не Джулиани и еще кого-то, а вопрос Украины и США", - сказал он.

Он отметил, что визит Джулиани всегда желательное для Украины событие, и заявления Лещенко - его личное отношение, которое не может влиять на межгосударственные отношения.

Отметим, Рудольф Джулиани  является личным адвокатом Дональда Трампа и не занимает никаких государственных должностей.

Как известно, Джулиани собирался встретиться в Киеве с Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

Лещенко объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах сохранения должности дезинформировал генпрокурор Луценко.

Ранее Луценко в одном из интервью заявлял, что во время встречи в Нью-Йорке с Джулиани тот спрашивал о делах экс-министра экологии Николая Злочевского и Манафорта

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Теги: Рудольф Джулиани, дональд трамп, юрий луценко, сергей лещенко
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