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Луценко о "пленках ОАСК": Есть семь месяцев записей

Луценко о "пленках ОАСК": Есть семь месяцев записей - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 18:54

Генпрокурор считает, что "пленки ОАСК" имеют политическое значение, но сомневается в юридических перспективах дела

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существует "семь месяцев записей" в результате работы детективов НАБУ и следователей Управления спецрасследований ГПУ по делу ОАСК. Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет.

"Ясно, что есть семь месяцев записей. Ясно, что они даже не переведены еще с дисков на бумагу. Но из того, что я вижу, это больше политико-юридический документ, нежели юридический", - сказал Луценко.

Генпрокурор считает, что брифинг главы НАБУ Артема Сытника и начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, на котором они рассказали о деле против судей ОАСК, - это "просто "черная метка" судьям и политикам, с фактической жертвой правовой стороной дела".

Луценко сомневается в юридических перспективах дела ОАСК, поскольку, по его словам, во время следственных действий по делу детективы НАБУ работали без процессуального надзора со стороны САП. "Что скажут в суде про допустимость доказательств, догадываетесь?" - задает он риторический вопрос.

Луценко отказался комментировать, есть ли на "пленках ОАСК" глава ОПУ Андрей Богдан, сославшись на подписку о неразглашении. Такие же подписки, по его словам, огласили Сытнику, и Горбатюку.

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