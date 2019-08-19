Дело ОАСК: ГПУ проверит законность обысков в суде

ОАСК (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Согласно опубликованным данным, в ГПУ приняли заявление судей ОАСК и открыли производство. Прокуратура проверит, насколько законными были действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро и управления спецрасследований ГПУ во время обысков в суде 26 июля. Кроме того, будет установлено имело ли место вмешательства в работу суда.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 376 УКУ (вмешательство в деятельность судебных органов с использованием своего служебного положения).

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