Дело ОАСК: ГПУ проверит законность обысков в суде

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Согласно опубликованным данным, в ГПУ приняли заявление судей ОАСК и открыли производство. Прокуратура проверит, насколько законными были действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро и управления спецрасследований ГПУ во время обысков в суде 26 июля. Кроме того, будет установлено имело ли место вмешательства в работу суда.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 376 УКУ (вмешательство в деятельность судебных органов с использованием своего служебного положения).
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