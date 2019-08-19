Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело ОАСК: ГПУ проверит законность обысков в суде

Дело ОАСК: ГПУ проверит законность обысков в суде - Фото
ОАСК (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 17:34

ГПУ открыла производство по факту возможного вмешательства в деятельность суда со стороны сотрудников НАБУ и управления спецрасследований ГПУ

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.  

Согласно опубликованным данным, в ГПУ приняли заявление судей ОАСК и открыли производство. Прокуратура проверит, насколько законными были действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро и управления спецрасследований ГПУ во время обысков в суде 26 июля. Кроме того, будет установлено имело ли место вмешательства в работу суда.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 376 УКУ (вмешательство в деятельность судебных органов с использованием своего служебного положения).

Смотрите также: Инфографика: чем "за зарплату" владеют судьи ОАСК

Напишите нам
ОАСК гпу юрий луценко сергей горбатюк павел вовк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 