Окружной админсуд: НАБУ и ГПУ парализовали работу суда

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В Окружном административном суде Киева считают, что сотрудники НАБУ и ГПУ грубо и неправмерно вмешались в их работу. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ОАСК.



В суде рассказывают, что сейчас проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов - а это, по словам пресс-службы ОАСК, делает невозможным проведение судебных заседаний, прием и регистрацию входящих документов от посетителей суда.

В ОАСК заявляют, что следственные действия проводятся на основании постановления Деснянского районного суда города Чернигова - с нарушением территориальной подсудности дела.

В суде также отметили, управление спецрасследований ГПУ было создан для расследований дел Майдана, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого управления. Постановление на проведение обысков в ОАСК выдано судьей Деснянского районного суда города Чернигова по уголовному производству 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году.

Сообщается, что обыски продолжаются более шести часов, судьи и работники аппарата суда остаются заблокированными, связи с ними нет.

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что четырем судьям Окружного админсуда прокуратура готовит подозрения по факту вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей. Горбатюк заявил также, что с обысками в ОАСК пришли из-за угрозы нацбезопасности.

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