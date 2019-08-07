Луценко: Следствие "видит" вероятных участников убийства Шеремета

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Следствие "видит" предполагаемых участников убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в интервью Радио НВ заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы видим предполагаемых участников этого преступления, но это надо еще доказать рядом следственных действий", - сказал Луценко.

Он не стал раскрывать детали. "Большего я сказать вам не могу", - объяснил генпрокурор.

20 июля 2019 года Луценко заявил, что что в деле убийства журналиста Шеремета появились "горячие версии".

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

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